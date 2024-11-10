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外籍男踩越野單車跌傷頭
傷者被送院救治。（張開裕攝）
【本報訊】昨日中午約12時半，3名越野單車愛好者，在大欖郊野公園近田夫仔對開山坡騎乘單車期間，其中一名45歲外籍漢疑失平衡跌倒，導致頭、手臂及腳部受傷，同行車友見狀，慌忙協助報案。
救援人員接報趕至，由於傷者位置遠離行車路，政府飛行服務隊直升機奉召到場，吊起傷者並送往東區醫院治理。
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