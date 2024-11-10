天氣不穩4000人維港泳今取消 費用將全退

【本報訊】「銀杏」昨日早上進入本港400公里範圍，天文台於下午3時40分改發3號強風信號，多項室外大型活動受到影響需要取消，當中包括有4,000名報名參與的維港渡海泳，大會表示會全數退回已繳付之費用。

「新世界維港泳2024」的主辦團體昨日宣布，原定於今日舉行的維港泳取消，所有參賽者此前繳付的費用，包括報名費，每人350元；水試費用，每人150元；若參加者有額外捐款亦會退還。大會同時指，原定同場舉行的「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」5公里項目亦會取消。

主辦方表示，退款安排詳情將稍後於活動網頁公布，所有已確認參賽資格的泳手亦會收到電郵通知。有關下年新世界維港泳的安排，游泳總會將會在稍後時間公布。對於活動因天氣關係取消而對各界所造成之不便，大會表示衷心致歉，並期望游泳愛好者來年繼續支持新世界維港。

全運會倒數嘉年華亦取消 另外，文化體育旅遊局表示，原定昨日下午舉行的第15屆全國運動會和全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會倒計時一周年活動（香港賽區）嘉年華會因天氣原因取消。受影響要取消的活動還有原定昨晚上演的「幻彩詠香江」。