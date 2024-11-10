銀杏未平 桃芝又起 料周三闖港400公里

「立冬」已過，本港卻接二連三面臨風暴挑戰。天文台昨日下午3時40分發出3號強風信號，預料3號風球至少維持至今日早上，之後會視乎風力情況再考慮改發1號風球。「銀杏」已姍姍來遲，天文台昨再警告，菲律賓以東海域另有一個熱帶氣旋「桃芝」集結，有較大機會移向華南沿岸。天文台預測，桃芝或將比銀杏更接近本港。同時，西太平洋還有一個熱帶氣旋正在生成，已命名為「萬宜」，該名由香港天文台向世界氣象組織颱風委員會提供。

天文台指，按照現時預測路徑，銀杏會在昨晚至今早於本港以南約300多公里掠過。除非銀杏採取較為偏北的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。3號強風信號會至少維持至今日上午10時。今日稍後本港風勢將逐漸減弱。大致多雲，有幾陣狂風驟雨。氣溫介乎攝氏24至27度，海有大浪及湧浪。

展望未來幾日天氣情況，天文台預測，隨着銀杏在今日逐漸轉向西南方向遠離沿岸地區並減弱，隨後一至兩日廣東沿岸天氣好轉，部分時間有陽光。明日天氣情況大致多雲，初時有驟雨，日間部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏25至29度。後日部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏25至29度。

今年颱風似乎姍姍來遲，菲律賓以東海域已生成一個熱帶氣旋桃芝，料在未來一至兩日移向呂宋一帶並逐漸增強，隨後會進入南海中北部，有較大機會移向華南沿岸，但其路徑及強度存在變數。

據天文台熱帶氣旋路徑資訊預測，桃芝有機會在本周三（13日）以強烈熱帶風暴等級進入本港400公里範圍內。受桃芝與東北季候風的共同影響，廣東沿岸本周中期天氣漸轉不穩定，風勢較大。

萬宜西太平洋生成 料西移 此外，另有一個熱帶氣旋萬宜在西太平洋生成，預料向西移動，天文台目前暫時無進一步的預測路徑。該熱帶氣旋的名字來源於香港的地標之一萬宜水庫，由香港天文台向世界氣象組織提供。