東呼即應：貨車未收起尾板照行駛 低頭族極高危

【本報訊】市道不好，打工仔付出十足努力也未必有十足回報，但工作態度亦不應「俹簁」。《東呼即應》近日發現網上流傳片段，有貨車未收起尾板便「L字形」地行車，隨時轉彎「掃」低行路不帶眼的低頭族。另有片段顯示，有女子不看車便走出馬路，險被巴士撞到。

有網上流傳的車Cam片段顯示，一輛貨車在上坡時未收起尾板就行駛並轉彎進小路。片段可見貨車車斗內並不是空，斗內物品隨時有機會跌落馬路，而且貨車車身本來就很長，且駕駛位視線死角也不少，加之放下的尾板，在經過狹窄路段極有可能撞倒途人或護欄等。

貪快走出馬路 巴士擦身過 另一網上片段則顯示，有貨車正慢駛轉彎進入工廈時阻擋了行人路，大部分途人則選擇等待貨車駛走，而一女子則繞過車身走出馬路，並未留意到有巴士高速駛過，幸好巴士只是擦身而過未釀成意外，但已令旁人「嚇破膽」。其實遇到這種情況，寧願多等一會也比繞車而行好，若果貨車要倒車，也可能因為司機看不到而發生意外。