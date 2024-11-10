醫健：伶牙俐齒：牙醫希望你的牙齒變壞嗎？

最近閱讀報紙專欄，當中有作者提及他聽聞牙醫故意將保護牙齒的「秘技」保密，從而令病人無法保持健康的牙齒，因為如果所有人的牙齒都健康，牙醫便沒有生意了。

究竟牙醫是否真的希望你的牙齒變壞呢？答案絕對是否定的。我相信牙醫最希望就是看見開心和健康的人。健康的人每年準時去到牙科診所，接受一些簡單的保健及預防性治療，治療時間短，過程沒有過多的不適，也沒有高昂的收費。病人每年開心的來，既獲得了健康，又能令診所有着正面的氣氛。

那麼所有人的牙齒都健康，牙醫是否便沒有生意了？除了每年定期檢查牙齒及洗牙的病人能為我們帶來堅實的基礎外，人類始終會有一些常見的牙齒問題，例如阻生智慧齒是不能避免，並且需要牙醫幫忙的；我們也會看見一些不常見的不幸例子，包括進食時牙齒咬到碎骨而斷裂、每一場球賽、甚至是每一次追巴士牙齒都有機會因碰撞而受傷，雖然沒有人希望看見不幸的事件，但牙醫仍然可以在這種事情上出一分力。

隨着港人生活質素的提升，對牙科的需求與以往漸漸有所不同。在要求牙齒健康的同時，能改善牙齒外觀的治療的需求也愈來愈大，例如牙齒矯正及美白牙齒。科技的進步亦為牙科治療帶來了很多可能性，新的牙科材料，配合電腦及影像技術的診斷和治療計劃，不時都會刷新牙醫的認知。牙醫由以往的「牙痛醫牙」，漸漸發展成全面護理口腔健康以及提升病人生活質素的行業。

日花10分鐘保護牙齒 不少牙科疾病的發生，主要源於病人未能完全遵從牙醫的指示。我最近為了對抗練跑造成的腳部不適，多次向物理治療師求助。每次物理治療師都會建議我每天都要拉筋以及按摩滾筒，隔天需要做一些肌肉力量訓練，為了雙腿我每天差不多要用上半小時去保健。幸好我的腰、背、肩頸部沒有太多的不適，不然我為了「無痛生存」每天可能要花上兩小時。

大部分情況下，牙醫只會要求病人每天兩次刷牙及用牙齒鄰面的清潔工具，例如牙線或牙縫刷。每天合共只會花你約10分鐘的時間，然而調查發現香港超過一半人未能遵從以上建議。病人的依從性在預防及治療有着非常重要的位置。一個人的身體關節不適，可能是因為沒有遵從物理治療師的建議；身體肥胖，可能是因為沒有遵從營養師的建議；而不少牙科疾病，也是因為病人沒有完全遵從牙醫的指示而發生。

保護牙齒的「秘技」一直都公開，你與我都知道每天清潔牙齒，定期到牙醫檢查牙齒就是保持健康的最佳辦法。相信我們吧，我們更樂意看到一個牙齒健康的你。

牙科醫生韓琦