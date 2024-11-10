體育盛事助吸金 組織促培訓人才

【本報訊】成功舉辦體育盛事需要多方面的配合。智庫組織副總裁兼研究部聯席主管水志偉昨日表示，體育盛事能夠吸引高消費能力的旅客，從而推動當地經濟。而2024年巴黎奧運會所帶動的旅遊及相關行業，總共為巴黎帶來67至111億歐元的淨收入。盛事經濟除了政府和商界的支持，新一代體育管理和盛事管理人才的需求亦相當迫切，期望體育界與學界透過更緊密的合作，提供更多本地及海外實習機會，培育具有國際視野的體育盛事人才。

市民支持商界贊助 環環緊扣 水志偉在電台節目指出，體育旅遊是將「盛事化」連接到「產業化」中的重要一環。國際七人欖球賽可謂香港的旗艦盛事，每年吸引來自世界各地的觀眾，惠及本地酒店、餐飲及零售業。2024年，該賽事的海外門票銷售量佔42%，估算帶來3.2億元的經濟效益，充分顯示體育盛事對經濟的正面影響。要把盛事效益最大化，加強宣傳至關重要，商界的投入對於盛事宣傳效果是立竿見影。由於大眾的參與是體育盛事成功的關鍵，商界若看到更多市民落力支持和投入，也會更願意贊助和舉辦相關體育活動，從而吸引更多世界級賽事來到香港。

要長遠配合體育盛事產業的高速發展，水志偉主張積極地豐富本地相關產業的人才庫。現時本港有6所大學提供與體育有關的學士學位課程，其中浸會大學、嶺南大學和都會大學開設體育及康樂或盛事管理的專業，涵蓋賽事活動規劃。課程深受年輕人歡迎，同時亦吸引多名退役運動員加入，助其轉型開拓新賽道，是香港培養體育人才的良好開端，他希望政府、商界、學界及市民能攜手共建體育盛事之都，為本地運動員創造更多展示才華的舞台，帶動體育、經濟雙軌發展。