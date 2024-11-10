黃大仙信俗文化節 淨化身心靈

【本報訊】第3屆嗇色園「黃大仙信俗文化節」昨日開幕，今年的主題是「身‧心‧靈之道」。文化節不僅有大師在場傳道誦經，亦有不同領域的專家講座與各種文化體驗工作坊供到訪者參與。嗇色園主席黎澤森表示，今年的文化節透過一系列講座、體驗工作坊、導賞等，讓大眾在繁忙的都市生活中，展開一場心靈放鬆之旅，希望令一眾參加者能放下煩憂，品味「身‧心‧靈」和諧之道。