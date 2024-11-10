觀塘兒童體能智力測驗中心 70%新症半年內完成評估
【本報訊】6歲前為特殊教育需要（SEN）兒童的「治療黃金期」，及早發現及評估有助緩和病情。在目前制度下，若家長、老師懷疑兒童出現有關問題，可透過母嬰健康院或專家轉介到兒童體能智力測驗中心接受專業評估。議員顏汶羽日前到觀塘尤德夫人兒童體能智力測驗中心了解，負責人指去年中心接獲的新症轉介個案有9,326個。而接受測試服務評估的兒童人數更創新高，多達18,637人，其中6個月內完成評估的新症比率達七成。
部分服務將交醫管局負責
顏表示，在人手嚴重短缺下，中心仍然可維持專業評估水平，為與日俱增的轉介人數縮短輪候時間，值得欣賞。另外，當局計劃將部分過去由衞生署提供的服務，轉由醫管局或基層醫療署負責，其中包括兒童智力測驗等。他認為新措施可以確保資源更有效被運用，進一步提高效率，縮短輪候評估的時間，及早發現有需要兒童，並加以治療。
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