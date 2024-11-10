觀塘兒童體能智力測驗中心 70%新症半年內完成評估

【本報訊】6歲前為特殊教育需要（SEN）兒童的「治療黃金期」，及早發現及評估有助緩和病情。在目前制度下，若家長、老師懷疑兒童出現有關問題，可透過母嬰健康院或專家轉介到兒童體能智力測驗中心接受專業評估。議員顏汶羽日前到觀塘尤德夫人兒童體能智力測驗中心了解，負責人指去年中心接獲的新症轉介個案有9,326個。而接受測試服務評估的兒童人數更創新高，多達18,637人，其中6個月內完成評估的新症比率達七成。