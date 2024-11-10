傑青分享人生感悟 勉勵學生永不停步

【本報訊】青少年成長途上難免有迷茫，有團體昨日舉行「與傑青『織』出正向人生」活動，多位十大傑出青年選舉2024應屆得獎者在場，並分享了他們的人生感悟及心得，又與到場同學交流，放鬆學業帶來的壓力。兩名運動員均分享個人信念，認為不停探索、堅信努力會得到回報的座右銘推動了自己進步。

冰雪攀登女運動員、傑青龔子珊表示，熱愛運動的人往往能夠在學習與鍛煉之間找到平衡。學生應該不停探索，就能夠走得更遠。她勉勵學生欲速則不達，適當休息是為了要走更遠的路。

挑戰極限 豐富生活 另一傑青、女子網球港隊隊長張玲則表示，她堅信努力必會得到回報，每天都追求微小的進步，以此座右銘鼓勵學生們不斷挑戰自己的極限，這樣才能豐富生活。

除了傑青們在現場分享自己的人生感悟以啟發到場同學，現場還有工作坊可供到場學生參與。工作坊包括創意藝術、可持續性及身心靈健康等元素。透過工作坊，傑青與年輕人的交流及同步製作，比喻作宣揚及傳承「青年雙手創造未來」及從未停步精神。參加者來自各界市民及年輕人，籌委會亦邀請了機構代表小朋友參與，讓他們聆聽傑出青年的故事，了解他們如何克服困難，追求自己的夢想，啟發他們活出積極正向人生。