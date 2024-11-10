外來船闖境捕魚違法 部門多只驅離欠阻嚇

打擊拖網蛇籠 議員倡無人機搜證助檢控 非法捕魚是本港漁業面臨的大問題，漁農自然護理署設立了海上執法隊，自2022年至今對相關黑點巡邏逾6,000多次，但執法成效平平，外來漁船依然在本港多個非法捕漁黑點頻繁出現，甚至肆意使用本港明令禁止的捕魚方式。有議員指出，本地執法部門對非法捕魚船隻大多採取驅離措施，即使作出檢控，處罰亦輕微，收不到阻嚇作用，促當局多管齊下打擊非法捕魚，並考慮引入無人機搜證，加強與內地執法單位合作，提升執法效果。

漁農界議員何俊賢上月去信立法會食物安全及環境衞生事務委員會，引述本地漁民反映，今年開漁以來，外來漁船在南丫島、長洲東灣、貝澳、果洲等多個海域頻繁活動，周末尤其嚴重，有船隻肆意使用拖網、長蛇籠等本港明令禁止的捕魚方式。然而，即使執法部門收到漁民的舉報，也大多只是驅離非法捕魚的船隻。

關於非法捕魚活動及其執法事宜，漁護署回覆指，已設立一支專責打擊非法捕魚活動的海上執法隊伍，每日晝夜進行不定時巡邏。巡邏範圍特別針對非法捕魚的黑點，包括索罟群島及長洲以南、石牛洲及吉澳一帶水域，以及后海灣、大鵬灣及果洲一帶水域。2022年、2023年以及今年截至10月下旬，該署分別進行約1,900次、2,250次和2,040次巡邏；同一時期，漁護署與其他執法部門分別進行142次、139次和109次聯合執法行動。此外，漁護署亦與廣東省海洋綜合執法總隊及其轄下支隊建立通報機制，加強情報交換及聯合執法行動，以打擊跨境非法捕魚活動。

期間署方成功檢控27宗非法捕魚個案，當中涉及21名本地及48名內地人。有關人士被判罪成，罰款港幣1,000元至兩萬元，部分罪成人士被處監禁兩星期至6星期，緩刑24個月至36個月不等。成功檢控的案件中，有9宗為從事串連蛇籠的非法捕魚活動，涉及7名本地人和25名內地人，被判處罰款1,000元至5,000元，部分罪成人士被處監禁兩星期至6星期，部分人緩刑36個月。

受禁方式捕魚 斷正才執法 針對有船隻以拖網及串連蛇籠等在本港被禁止的方法捕魚，今年8月至10月下旬，漁護署於索罟群島至南丫島一帶共進行61次巡邏，比去年同期增加27%。期間亦進行17次移除漁具的行動，其中9次共移除約1,400個蛇籠。在10月下旬的一次行動中，截停一艘進行串連蛇籠作業的漁船。船上一名本地人及6名內地人遭檢控並被判罪成，分別被法庭判處罰款2,000元。

何認為漁護署的行動是「有做嘢，但唔夠」，強調外來船隻在港非法捕漁，本地執法部門趕到現場，對方多已聞風而遁；即使成功追截，亦多數予以驅趕以免船隻碰撞引起損傷和意外。至於使用蛇籠等禁止的捕魚方式，亦必須當場「人贓並獲」才可成功檢控。問題是不論任何形式的非法捕魚活動，定罪的罰款金額太少，就算監禁亦屬短期且可獲緩刑，相對之下內地打擊措施力度較強，不但罰款金額較香港高，犯案漁船的撈捕許可或會被注銷，變相打爛飯碗。

資料呈送內地 即時展行動 何認為非法捕魚很難「清零」，但為免犯案船隻竄回內地水域避過檢控，本港需加強與內地聯合行動。若遇上單邊執法的情況，宜採用無人機拍攝違法過程並紀錄船牌號碼及船上人員衣着，繼而把資料呈送內地執法單位，當涉案船隻靠岸可立即採取檢控行動。