38萬人中央登記捐器官 歷年新高

【本報訊】本港中央器官捐贈登記名冊上已有超過38萬人登記，同時有超過2,000人等候器官移植，醫衞當局指，捐贈數目仍然遠遠不足以應付病人的需要，呼籲市民積極支持器官捐贈。

昨日「器官捐贈日」，相關部門舉行宣傳活動，當局指近年市民對器官捐贈的認識提高，但中央器官捐贈登記名冊，與早期的器官捐贈意願卡資料庫互不相通，官員提醒市民，若在2008年前曾填寫器官捐贈卡的市民，要到中央器官捐贈登記名冊重新登記，而器官捐贈宣傳車亦將於本月18日起，到全港各區呼籲市民登記器官捐贈。

與意願卡資料庫不相通 另外，官員出席內地論壇時提到，政府自2016年起，將每年11月第二個星期六定為「器官捐贈日」，建立與推廣器官捐贈的文化，今年有關名冊錄得逾38萬人登記，是達歷年新高。而本港與內地更於2022年12月首次成功進行跨境器官捐贈，為當時4個月大的女嬰芷希成功完成心臟移植。政府會以該次經驗為基礎，積極與內地有關單位將緊急請求器官移植機制恒常化，惠及有需要市民。