年底前280外援醫生來港

【本報訊】醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，最近數月醫護流失率有改善，反映當局挽留人才措施有成效。加上招聘非本地培訓醫護情況理想，預計直至年底會有280名非本地培訓醫生來港，而非本地培訓護士暫時亦有近200宗申請。另外，針對明年農曆新年假期的求診高峰期，當局計劃繼續推出急症室特別退款安排，讓輪候時間較長的市民申請退款，有關程序亦會更系統化及電子化。

藥物效益 設成本評估小組

高拔陞昨在一個電台節目中談到插錯喉事故，指醫管局早前因應接連出現涉及實習醫生的醫療事故，加強培訓實習醫生檢查X光片，除了會加強實習醫生判斷X光片的能力，亦會注重教育他們面對能力範圍外或不確定的情況，要主動向上級求助。因應連串醫療事故而成立的「公立醫院系統管理委員會」早前已提交報告，高坦言，局方正加重對指令的依從性、分工安排及再優化指引等。至於報告中提及要管理層問責，他就強調每個員工都要負責，又指報告其中一個方向是釐清各人需負的責任。