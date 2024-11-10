低劑量電腦掃描 揪肺癌輻射較少

醫生倡每年一檢 防頭號殺手未然 肺癌是本港頭號殺手，亦是本港最常見癌症，多年來新症及死亡數字均反覆呈升勢。早期肺癌無明顯症狀，出現精神及食欲不振、體重下降等症狀時，往往已是較後期，醫生指出，相關檢測及治療技術發展迅速，低劑量電腦掃描已能有效查出病灶，手術後亦有不同藥物預防復發，建議市民定期進行相關檢查，就算不幸確診亦毋須過分擔心。

根據醫院管理局癌症資料統計中心最新數據顯示，本港於2021年錄得5,978宗肺癌新症，佔癌症個案總數15.5%，同年有4,037名患者死亡，佔所有癌症死亡個案26.7%，新症及死亡數字均是所有癌症之首。心胸肺外科專科醫生吳永舜表示，早期肺癌一般沒有明顯症狀，若出現痰血、食欲不振、體重下降、整體精神差等症狀，則病情往往已較後期，不少病人亦是驗身或因其他原因進行檢查而無意發現。

技術進步 查出基因突變病灶 近年非吸煙者確診肺癌呈上升趨勢，吳永舜分享，不少早期發現個案成功進行手術後，持續覆診下會再發現病灶，但兩次病灶無大關聯，是否復發有討論空間，反映「可能係基因有事，而唔係肺有事。」他表示，鱗狀細胞癌與吸煙關連較大，而肺腺癌則與基因有較大關係，但難言是否近年基因突變個案增加，亦可能是現今技術進步，加上大眾警覺性提高，因此檢查出更多由基因突變引起的病灶，「可能係以前根本無檢查或者檢查唔到。」

手術是肺癌首選治療方案，與其他癌症類似，吳永舜指，能進行手術的個案多是未擴散或遠端擴散，形容「做到手術都係好事」，而相關科技進步亦令手術傷口愈來愈小；藥物整體發展「又多又快」，化療、標靶治療、免疫治療等均不停推出新藥，患者術後亦可因應情況，配合不同藥物和免疫治療預防復發，更有針對基因突變的標靶藥可用。

預防方面，除了保持健康生活習慣外，最重要的是定期進行檢查。隨着大眾警覺性有所提高，愈來愈多人會定期進行身體檢查，但一般驗身包含的胸腔X光檢查不足以有效排查肺癌。吳永舜表示，低劑量胸腔電腦掃描（LDCT）之輻射劑量約為普通電腦掃描五分之一，亦毋須打顯影劑，而相比其他器官，肺部毋須大劑量輻射已可穿透，取得清晰影像，因此LDCT是進行肺部初步檢驗較佳選擇。他直言雖然不少人知道定期檢查有助預防，但會因各種原因拖延，「做嘢忙、去完旅行先、等疫情完咗先、等啲細路考完試先，結果隔左3、4年先做」，建議一般人每年進行一次相關檢查。記者朱俊賢