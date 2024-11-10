九龍區遏違泊 拖走11座駕

【本報訊】旺角區聯同西九龍總區執法部門，於前日舉行交通日，在區內多個交通黑點嚴厲執法，主要打擊違例泊車相關的交通違例事項，以確保區內交通暢順及提高道路使用者的守法及交通安全意識。行動中，人員即時拖走11輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。