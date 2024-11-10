人口老化 銀齡支援擴至照顧者

【本報訊】本港人口老化嚴重，勞工及福利局局長孫玉菡昨日出席兩場活動，均談及人口老化問題，他指本港已有22%至23%人口在65歲或以上，過往政府的資源較集中投放在照顧有需要的長者，過去兩年，政府已加強對照顧者的支援，並與學者及相關機構加強數據收集及分析，盼盡早洞悉具危機風險的照顧者，並提供支援，減低悲劇發生的可能。

孫出席一個國際會議活動時，指人口老化是全球面對的共同問題，除了有需要的長者要提供支援外，照顧者的需求不容忽視，當中包括經濟上援助。

他談到政府已開展為期3年「齊撐照顧者行動」，又推出「照顧者資訊網」、照顧者支援熱線等。政府與相關機構攜手的其中一個方向是加強數據收集及分析，盡早洞悉具危機風險的照顧者。他強調，老齡化問題並非沒有轉機。

另外，有團體昨起一連兩日舉辦「開心大笪地 Young at Heart Festival 2024」，提倡以正向思維，讓長者在財務穩健、健康、社交和人生價值等方面實現「幸福地老」。活動有近100個特色攤位，內容涵蓋運動保健、財務規劃、身心靈健康、旅遊娛樂、起居服務、生死教育等，亦免費為參加者提供健康分析測試，並由專業醫護人員講解報告。其中活動開幕典禮表演中的「快樂椅子舞」環節，有表演隊伍的平均年齡達81.7歲，其中最年長達更達91歲。