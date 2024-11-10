公私營地盤拖糧 工會促加強監管

【本報訊】地盤工人「有汗出 冇糧出」糾紛無日無之，香港建造業總工會（工會）昨日表示，近月收到多宗地盤欠薪投訴，欠薪事件已由私營工程蔓延至公營工程，欠薪金額由幾十萬到幾千萬不等，欠薪時長則由兩個月至8個月不等。該會不滿事件激發社會矛盾，質問「政府部門、立法會能否有採取更有力的監管措施？」工會又呼籲建造業界各持份者正視工人欠薪問題。

斥資金周轉困難非欠薪理由 工會在社交平台發文，指工人爭取的是最基本的勞力工資，並非獎賞，如果一直拖糧下去，建造相關行業如何向前發展？年輕人會選擇入行嗎？又質疑承建商聲稱自己資金周轉困難，無法支付工人薪金，但資金周轉困難絕不能成為拖欠人工的理由。

工會又談到工人辛勞工作，強調建造業是高風險行業，工人賺的每一分每一毫都來之不易，他們很多人是家中的經濟支柱，斷了收入來源，都相當於斷了一個又一個家庭最基本的生計。從業者透過勞動創造價值，理應獲得應有的回報。

工會呼籲建造業界各持份者，必須正視工人欠薪問題，多管齊下扭轉業界生態的不正之風，重塑業界良好形象，惟有這樣，才不會窒礙年輕人入行，影響行業、乃至香港社會發展。