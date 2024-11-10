地盤吊重機突急降 泥水工夾腰亡

奪命工傷5日3宗 工權會感震驚心痛 昨日一名從事泥水的壯年男工，下午在港鐵大圍站上蓋屋苑地盤，利用吊重機（吊籠）搬運物料期間，吊重機懷疑突然失靈下降，他擬爬出吊重機時，腰部慘遭夾困，當場重創昏迷，送院搶救後不治。地盤承建商及港鐵對事件深表難過，港鐵要求發展商即時暫停所有工程，查找事故原因及檢視工地安全措施。勞工處正調查意外原因，這已是本港5日內發生的第3宗奪命工業意外。

經濟支柱 遺居內地孤寡 慘死男工姓陳（41歲），據其胞弟透露，兄長為泥水工人，在車公廟路18號港鐵大圍站上蓋屋苑柏傲莊三期建築地盤工作約半年，負責泥水上貨工作。陳男已婚，是家庭經濟支柱，與妻子育有兩名分別10多歲及7歲子女，家人俱在內地居住。

昨日下午約1時半，據悉陳男在地盤一幢建築物的12樓位置，把一批磚瓦搬入一部物料吊重機，以便運往其他樓層。詎料，吊重機不知何故突然失靈下降，正身處吊重機的陳男擬爬出離開時，腰部慘遭夾困，工友赫見發生意外，慌忙協助報案。

消防接報趕至，迅速救出陳男，他當時已昏迷且奄奄一息，救護員以自動心外壓機替其急救，並把他急送沙田威爾斯親王醫院搶救，惜最後被證實傷重死亡。勞工處其後派員到場，並就意外原因展開調查。執法部門經初步調查後，把案件列「工業意外」，事主死因有待驗屍確認。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，暫時未知是否機件故障導致意外。她指出，本月5日土瓜灣有搭棚工墮斃；本月7日機場T2客運廊地盤有外勞墮斃，加上昨日的意外，本港5日內已發生3宗致命工業意外，對發生如此頻密事故深感震驚及痛心，希望社會各界、政府及承建商確保工人安全，工人亦要保護自己，若發覺環境不安全應拒絕開工。

香港執業安全師學會建議，工地內使用的吊重機應安裝一個有效的安全裝置，萬一吊重機的鋼纜斷裂時，仍然可以有效防止吊重機墜落。此外，最少每星期檢查吊重機的鋼纜；所有機門要安裝互鎖裝置，當機門被打開時，吊重機不能運作；同時可安裝超重警報裝置，萬一超重時，吊重機不能運作。

地盤停工 檢視安全措施 港鐵公司表示，對有工友離世十分難過，正向發展商新世界發展了解事件，同時已要求發展商即時暫停所有工程，詳細調查事故原因，並檢視各項工地安全措施。港鐵已敦促發展商及總承建商協盛建築提供適切協助，以照顧工友家屬的需要。承建商協盛建築集團表示，對於在大圍地盤所發生的事故，導致一名工匠離世深表難過，向死者家屬致以最深切慰問，會聯同相關判商向死者家屬提供適切協助，並會配合政府部門調查事故成因。