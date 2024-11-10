內地冀工商界實際行動救市

【本報訊】就中央要求本港工商界支持特區政府的措施，主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，獲邀出席與北京官員座談會的生產力局主席、工業總會常務副主席陳祖恒昨日表示，座談會主要是討論如何以實際行動推動香港經濟發展，他認為，工商界做得好，則代表98%的中小企做得好，可帶動市民就業、分享經濟成果。

陳祖恒舉例，工商界自身都要抱持改革的心態，新型工業化之下，較小型廠房自動化生產會取代過去大型工廠勞工密集的模式，而內地亦有不少優秀的創科企業，北京有一間從事人工智能的公司，協助機場運用人工智能控制無人車。外國公司視察時認為只有在北京才可做到，因國家體制有不同。於是香港方面進行分析並予以國際化之後，應用於香港機場。當他們目睹香港亦可以應用有關科技，結果衍生需求，從而把生意推介至其他地方，這就是香港獨特的角色。

出席同一節目的商界議員林健鋒指歐美市場是重要的，本港商界向來食四方飯，一國兩制之下，香港是實行普通法的地區，同時作為金融和貿易中心，是高效和國際接軌的，因此應擔當好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，協助內地企業走出去、把外資引入來。相信在政府種種措施下，會陸續有外國企業落戶香港並帶來相關人才。

特朗普回朝 議員籲兩手準備 談到特朗普將會再次擔任美國總統，林估計美國不會有很大的政策改動，但政府亦要做好兩手準備，應對美國政策轉變，香港亦要加快經濟改革，開拓中東、非洲或南美等新興市場。