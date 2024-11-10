當局：推地造地按部就班 人工島步伐已減慢

【本報訊】政府上月發表《施政報告》表示，今年內會展開交椅洲人工島計劃的詳細工程設計，近日坊間亦有意見促政府要小心土地供應過量、衝擊市場。發展局局長甯漢豪昨日表示，政府在「造地」方面有長遠目標，會按部就班推地造地，現時已減慢了交椅洲人工島的發展步伐，但會爭取在2027年開始首階段填海，屆時會向社會交代財政狀況，檢視社會的聲音。

2027年開始填海目標不變 甯表示，減慢交椅洲人工島的推行步伐，是希望可以先做好環評及詳細工程研究，政府會爭取最快在2027年內開始首階段填海的目標不變，而在工程開始前必定會向社會交代清楚財政安排，也會有更多具體數據供參考。

對於當局以往曾指會在交椅洲人工島項目上投放5,800億元，甯表示是按當時的市況來估算，日後造出的土地可取回約7,000多億元，但當時未做好工程詳細研究，故該造價的說法太「超前」。她又指，政府不可能知道未來的財政和社會環境，有關要求只會令發展「原地踏步」，令政府不能做好準備工夫，隨着經濟環境改變，相信日後數字會有所不同，當局會在做好工程研究後更新數字。