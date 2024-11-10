打造北都 發展商忍手 中央促競投

經濟下行堪憂 頻流標打回頭 港府無力自救 今年將盡，香港經濟低迷、樓股不振、市道疲弱，去年以來多次賣地流標更令政府推動大型項目發展畏手畏尾。日前中央官員南下，藉座談會向本港高官、商會及地產界高層提出6點要求，籲商界「以港為家、倚港興業」、「堅定支持特區政府落實長遠發展規劃」，席間更提及北部都會區及交椅洲人工島都是一些好的計劃。與會者之一的發展局局長甯漢豪昨日隨即表示，今年底會就北部都會區的3個片區進行市場意向調查，希望發展商向政府說明預計的投標回報及政府需加強的地方，又指「造地時的顧問研究」、「造地後的積極競投」都需公私營協作。

籲倚港興業提6點要求 中央官員日前南下召開了「香港工商界人士座談會」，並向本港商界提出6點要求，指香港工商界和企業家作為推動經濟發展的主力軍，應堅持以港為家、倚港興業，鞏固並提升香港傳統優勢，積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能，堅定支持港府落實長遠發展規劃，堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻。

特首辦及發展局事後均在社交平台上發文，指推動土地及樓房發展有賴公私營協作，今年《施政報告》提出在數個範疇邀請企業表達意向，包括試行「片區開發」、開拓生態旅遊及推動遊艇旅遊，政府期望工商界積極參與，亦期望在其他發展項目如原址換地及舊區重建，得到業界大力支持。特首辦的貼文亦重點談到「（政府會）凝聚工商界力量，讓愛國愛港情懷轉化為實際行動」。

然而，京官及港府的連串行動引來本港商業運作模式是否被改變？甚至向商界施壓的擔心。有與會者表示，中央官員與香港工商界人士的會面，是希望呼籲社會各界，特別是在現時的重要時刻，工商界應積極參與投入國家發展大局及香港的長遠發展中，因為「小政府」力量有限，商界的投入不可或缺。

8地流標政府收入大減 甯漢豪談到造地後需要發展商競投，令人關注2023年至今本港賣地一再滑鐵盧，最少已有8幅土地流標，包括市建局及政府等的土地。沙田小瀝源住宅地雖在上月以逾10.21億元批出，但每平方呎地價僅約3,357元，較同區另一地皮在7月時以每呎地價3,952元賣出，只約3個月已跌價15%。而今年政府土地收入更較目標差太多。

年底3片區推意向調查 甯漢豪昨日在電台節目解畫，指未來政府造地有許多顧問研究，需要工商界參與，當土地造好後也需要工商界競投，希望工商界會對此有興趣，做好準備、及早籌組資源。今年年底政府會就北都的3個片區進行市場意向調查，向開發商講明片區的具體位置及相關基建，希望開發商向政府說明預計的投標回報及政府需加強的地方。她又稱，收集意見書對政府規劃標書有幫助，又指片區開發涉及較大範圍及較長的發展年期，推出之後，發展商可自行安排發展配套及時間表，相信不少企業會有興趣。