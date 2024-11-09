私煙氾濫已成災 加稅有辣有不辣

為減低本港吸煙人口，港府搞出連串大動作，又是大幅增加煙草稅，又是推出控煙措施。奈何檢點下來，無一不是雷大雨小，而且到頭來只是肥了私煙集團。在連年增加煙稅後，港府在一年半內銳減35億元稅收，惟私煙問題卻愈加猖獗，每月、每星期以至每日都有私煙活動被搗破。

有團體指出，自2023年增加煙草稅後，2023/24年度的實際總煙草稅收入，比原來預算少收22億元；2024年再次增加煙草稅，政府於今年4月至9月的煙草稅收，又比去年同期大幅下降13億元。然而，庫房減少收入的同時，卻不代表煙民就此戒煙，反之，他們只是轉而光顧私煙集團而已。

隨便舉些例子，海關於9月25日至10月4日的短短10日內，在屯門內河船碼頭已偵破4宗走私香煙案件，檢獲共約740萬支懷疑私煙，市值共約3,300萬元，應課稅值共達到2,500萬元，而這僅是冰山一角。不旋踵，海關又在上月底偵破兩宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,300萬支懷疑私煙，估計市值約2.4億元，應課稅值約1.7億元，令人咋舌。

如果連屋邨私煙活動都計算在內，數字更加驚人。僅今年2月中至5月中，海關針對「上中下」三路，即入口、儲存和分銷、零售層面採取行動，3個月內破獲23宗入口私煙案、在市內搗破39宗私煙儲存及分銷中心，以及偵破259宗街頭買賣私煙案，可見私煙氾濫成災，已到了極之猖獗的地步。

正如有議員指出，今年3月至7月的煙草稅收與去年同期相比，勁跌超過五成，惟吸煙人口只下跌百分之4，認為增加煙草稅後，煙民財政負擔加重，只會選擇在價格較便宜的私煙市場買煙。由此可見，港府沸沸揚揚大幅提升煙稅，對減少吸煙人口的作用輕微，在財赤高企之際，甚至是得不償失。

如果港府真正為市民健康着想，增加煙草稅只能是輔助手段，最重要是從教育入手，並應認真落實「無煙世代」，即是從某一年份及以後出生的人開始，不能再向他們出售香煙。惟港府捨正道而弗由，至今沒有落實「無煙世代」的時間表，被指真正原因是捨不得斷絕煙草稅收入。一味拖拖拉拉，政策不湯不水，結果只是肥了私煙集團，庫房收入大減，執法部門又疲於奔命，可謂弄巧成拙，愚不可及。

現時經濟低迷，同一款香煙，完稅和未完稅的售價差天共地，煙民為了減省開支，當然只會傾向幫襯私煙。何況私煙集團已發展得甚具規模，打個電話、傳個短訊，私煙便送上門，比買已完稅香煙更加方便。煙民識得揀，自然知道要點揀。既然利潤如此龐大，即使執法部門加強打擊，一樣不可能令私煙集團絕迹。

一言以蔽之，賠本生意無人做，殺頭生意有人做。只要完稅香煙價格繼續高企，私煙便永遠都有市場。可以說，香煙愈加價，私煙愈多，稅收因加得減，陷入惡性循環，沒完沒了。