龍七公：美式劣質民主 女權難敵夫權

美國總統選舉落幕，特朗普成功重掌白宮，但這場選舉湧現的種種亂局卻很難過去。特朗普一邊口口聲聲向美國人灌「讓美國再次偉大」的迷魂湯，但美國上下在選舉中暴露的「民主病」，卻讓這個大國正在走向讓「美國更自大」之路，民主燈塔面具下的美國，劣質何其多！

就在選前一星期，民主共和兩黨廝殺到了最高峰之際，特朗普的追隨者在民調落後時已出言不遜，說已經做好準備：「槍已上膛，準備好了。」他們要做甚麼準備？當然是為一旦敗選便重演暴亂作準備。

暴亂之外，他們威脅的對象還有多名表態支持賀錦麗的名女人，這批名女人陣容鼎盛，歌影視主持俱全，從樂壇天后Taylor Swift、Lady GaGa，到影壇大口姐姐茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），她們在投票前兩周的高調支持賀錦麗，引發大量老白男選民不滿，網上充滿斥罵、侮辱的留言。選舉過後，得掌大權的特朗普會怎樣報復這些名女人，大家且拭目以待。

除了名女人被威脅外，大批普通美國女人遭受的威脅及脅迫更大。很多人都不知道，賀錦麗有一則競選廣告是由茱莉亞羅拔絲做旁白的，她在這個廣告中只是擔任聲音演出，但這廣告卻聽得人滿心悲涼。

這個廣告是一個女人尾隨一名男人進入票站，茱莉亞羅拔絲以冷靜的聲線旁白：「在美國，女性也有選擇權」，「你可以任何你想要的方式投票，但沒有人會知道。」其意思是投票的女人可以不將自己投票給誰的決定告訴丈夫，在進入票站後自行我手投我心。選民不是享有投票的自由嗎？為甚麼民主示範區的美國女人卻連這個權利也沒有？

令人吃驚的還在後面，美國政界紛紛搭腔，曾擔任眾議院議長的共和黨金瑞奇（Newt Gingrich）直斥民主黨鼓勵妻子對丈夫撒謊：「民主黨到底在推動怎樣不道德、病態的體系？」其他政壇名男也各有各談，不是說不能忍受妻子向自己隱瞞其投票選擇，便是指摘民主黨搞亂家庭。在美國，男人們慣於將蜜糖、甜心掛在嘴邊，把女人哄得甜蜜蜜的，卻不知女人卻是被箝制得死死的，連自由投票的權利也沒有，政治權利大不過夫權，認命吧！

弱勢社群恐被邊緣化 有人說，美國因選舉而陷入分裂的邊緣，這真不是說笑的，從特朗普7月被槍傷，到上月再傳險再有槍擊事件，反特朗普陣營的憤怒實在不小。當前的美國，政黨超對立、社會極分化，團體很分裂，家庭暗藏機鋒，這些裂痕有可能撫平，彼此回歸和平和諧嗎？你信我也不信。

特朗普勝選後，囂張的白人至上時代又重來，而美國的有色民族、移民人口、女性及弱勢群體則迎來被邊緣化的危機，桎梏更沉重。