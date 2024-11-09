笑看天下：「全家福」惹無窮遐想

特朗普以78歲高齡勝出美國總統，仲要係無敵姿態，再次引來話題，老朽相信今年甚至來年的「風雲人物」佢必有份！老友記話齋，到了七、八十歲，若然人又老、錢又冇，老婆又走佬，都真係幾鬼淒涼！是以特朗普真係勁㗎！人老，卻有錢（本身已是富豪），如今再度當選第一軍事強國總統，權力又去到頂峰，之前「掩口費及密件案」都不必勞煩自己用總統權力特赦自己，據悉司法部已開始研究如何喺佢明年1月宣誓就職前結束這兩宗案件，以遵守在任總統不能被起訴的政策。美國總統地位無以尚之，全球矚目，果然有因。老友記又話：可惜佢嗰位靚老婆唔知會否走佬喎？

老友記所言，並非無的放矢。事緣美國白宮易主在即，再次揚威當選總統的特朗普最新一張「全家福」上，竟然未見其夫人梅拉妮亞芳蹤。事實上，在特朗普離任後，梅拉妮亞幾乎從未參與任何政治活動。10月27日，佢罕見現身紐約的特朗普競選造勢大會，人們又不禁想，之前有傳言佢想離婚係「假新聞」。今趟又惹來遐想：「全家福」未見夫人芳蹤，卻出現自稱瞓身支持特朗普的富豪馬斯克及其細仔，足見馬斯克的重要程度。有網民曾留言問馬斯克是否想成為特朗普「家人」！

這一幅「全家福」是曾在共和黨全國代表大會演說的特朗普長孫女、17歲的卡伊在社交平台X的貼文，相中有特氏與5名子女及一眾孫兒，但就冇將再成為第一夫人的梅拉妮亞，是以貼文有不少留言問及其去向，猜測佢是否連大合照都不想「應酬」。一張「全家福」惹來眾人茶餘飯後的佐談餘興，究竟真相如何，大家不妨買定花生啤酒繼續睇好戲。而馬斯克肯定係特氏組班中最亮的天才「新星」！