冰鑑春秋：烏克蘭將成南北韓？

特朗普當選，令台灣許多支持賀錦麗的人崩潰，但網絡上立即流傳一張「梗圖」，那就是澤連斯基掩頭懊惱的畫面，配上底下的一行字：「就算賭盤押輸了，你有他難過嗎？」讓不少人會心一笑。

美國大選的結果顯然為烏克蘭戰局投下震撼彈，特別是特朗普選前不斷宣稱自己「一天之內就可以結束戰爭」，讓舉世矚目他將會如何出招？而最新傳出來的消息就是，特朗普可能有意用南北韓模式來結束烏俄之間的衝突。

美國媒體傳出，特朗普的停戰方案可能是，從現在的戰線設立長達800英里的停戰緩衝區，緩衝區由歐洲國家維持看守，烏克蘭20年內不加入北約，以換取美國持續提供武器與其他援助，俄則承諾不得攻擊烏國。這活脫就是南北韓「三八線」的重演，只是烏俄雙方接受這個方案嗎？

烏克蘭能夠堅持到今天，靠的全是美國與北約的援助，若特朗普以斷絕一切支援作要挾，澤連斯基幾乎沒有任何選擇餘地，但其政治生命恐怕也就此結束。在普京這邊，烏克蘭不加入北約，西方實質承認俄羅斯對烏東目前的佔領，都是他想要的，然而讓歐洲國家介入設立緩衝區，卻萬萬不能接受，因為這等於讓北約實質東擴，並且距離莫斯科不到500公里，這將對俄羅斯造成嚴重威脅。

對歐洲國家而言，這也不是能夠輕易接受的選項，因為緩衝區的維持必須由歐洲負擔（美國不派兵介入），等於歐洲頂上了對抗俄羅斯的最前線，而這些國家也都是北約成員，一旦和俄羅斯發生衝突，等同俄羅斯對上整個北約，第三次世界大戰豈非要就此爆發？所以這個傳聞中的方案，恐怕並不是現階段烏俄問題的最佳解決方法，特朗普的「一天結束戰爭」，終究只是個選舉語言。