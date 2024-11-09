橫眉冷看：要做真正的大國

我曾看過一篇盲人算命的實錄文章，記錄者是一位開眼人。他說在上世紀80年代，有一天到盲人師傅家中作客，一個豆腐販子走進來，說要算命看前程。豆腐佬報出生辰八字之後，盲師直說他從未唸過書，對方答是的，就連一天學也沒上過，斗大的字認不得幾個，現在只想問下一年開舖子能否成功。盲師答：一定成功，而且你趕上一個好時代，將來也不必再賣豆腐，會做房地產、開酒店，是個億萬富翁。

做筆錄的作者說，他聽到後覺得難以置信，當時全中國還未有一個家財億萬的人，若是萬元戶便已十分了不起。後來事隔多年，盲人師傅早已離世，那位作者在一個電視訪問中見到當年的豆腐佬，他果真成了大企業家。假如這個故事是真的，看來這位盲師不但能算準人運，還能洞悉國運，他知道往後的中國肯定不會重回文化大革命的舊路，國家「趕上一個好時代」，過去不能孕育出億萬富翁，未來卻是可以，或許還會孕育出很多個。

命理術數是一門神秘的學問，不必完全否定，也不宜全盤相信。筆者只懂得玄學中的皮毛功夫，卻也曾在本欄打趣地說過，由2022年下半年起，中國會進入5年的得祿大運，國勢將會跨上另一台階。近年中國經濟的增速或許比不上一、二十年前，但是國勢高低是相對的結果，比較之下，如今中西方的實力差距，肯定是近百年以來最小的。

中國人正趕上了另一個好時代，但在這個新時代，未必要完全聚焦於如何創富、致富。在金錢以外，中國人更應致力於科技、教育、藝術、體育等領域的全面發展。大國崛起該是全方位的，若然光注重於發財而不注重其他，便不能算是真正的大國。