筆下風雲：三個總統 兩個徬徨

特朗普重返白宮，以其不按常理出牌、反覆無常的個性，全球勢必迎來長時期的不穩定。然而，除了中國將繼續被美國視為最大對手外，特朗普跟歐洲貌合神離，同樣令一眾歐洲領導人焦慮不安。惟要數最不知所措者，肯定非烏克蘭戲子總統澤連斯基，以及台灣民進黨賴清德莫屬。

特朗普曾形容澤連斯基是史上最偉大小販，皆因他每次向美國伸手要錢，每次都不會失望而回。但在唯利是圖的特朗普眼中，美國支援烏克蘭跟俄羅斯開戰，絕對是不划算的生意。有媒體計過，僅去年美國對烏克蘭的武器援助總額已超過357億美元，今年4月，美國國會又通過法案向烏克蘭提供610億美元援助，簡直就是一個無底黑洞。

特朗普選前選後都強調要叫停俄烏戰爭，澤連斯基原本將所有寄望放在賀錦麗身上，可惜天不從人願，現時除了第一時間向特朗普送上祝賀百般討好，更不忘提醒要為烏克蘭謀得「公正的和平」。顯而易見，澤連斯基心裏也沒底，擔心自己和烏國隨時被拋棄。倒是拜登「有情有義」。消息指，拜登政府準備在特朗普的就職典禮舉行前，快速發放對烏克蘭近60億美元安全援助中的最後一筆資金，擺明就是跟特朗普抬槓，同時要令特朗普結束俄烏戰爭變得更不容易。畢竟已經使了這麼多錢，若最終只落得烏克蘭割地求和的下場，美國面子和信譽盡失之餘，難以向國內外交代。

至於台灣，特朗普的考慮則簡單得多，只要賴清德政府必恭必敬聽從其指示，提高國防預算，向美國購買更多武器，進貢更多金錢，上繳更多保護費，並將晶片業送上任其宰割，也不會太過為難台灣。惟民進黨一心想要美國出兵倚美謀獨，那是想都甭想了。