拖板短路焚宅 村屋情侶燒傷

【本報訊】前日深夜11時許，沙田沙田頭路李屋村一村屋房間，突然起火冒煙並傳出懷疑爆炸巨響，屋內一對姓唐（38歲）及姓李（41歲）情侶，自行撲救時手部燒傷，徒勞無功後慌忙逃出屋外。當中李女赤腳逃生，街坊見狀協助報案，約20名住戶自行疏散到安全地方暫避。

疑未熄煙蒂釀另兩火警 消防接報趕至，迅速拖喉灌救，未幾把火勢救熄，唐男左手受傷，李女則雙手受傷，救護員替兩人敷治包紮後，再由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治。消防經初步調查後，相信房間一個插有多個插頭的拖板，懷疑不勝負荷引致短路肇禍。

在同日晚上10時許，沙田沙角邨雲雀樓對開垃圾房旁邊一個垃圾箱突然起火，期間火勢猛烈，濃煙席捲半空。消防接報趕至，迅速拖喉灌救，未幾把火勢撲滅，事件中無人受傷，亦毋須疏散。消防經初步調查後，不排除有人遺下未擠熄煙蒂肇禍，起火原因沒有可疑。

另外，昨日上午10時許，中環下亞厘畢道一間荒廢醫院的對開山坡，一幅面積3米乘10米植被起火，驚動多名途人人報案求助。消防接報趕至，迅速開喉灌救，約24分鐘後把火勢救熄，經初步調查後，不排除有人留下未擠熄煙蒂引起火警。