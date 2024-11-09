元朗租單位闢毒倉 檢值250萬大麻貨

外出販運落網 無業漢今提堂 前日香港海關在元朗一帶執行掃毒行動，期間截查一名形迹可疑男子，在其攜帶的袋內檢獲一批懷疑大麻花、懷疑含有四氫大麻酚的軟糖及懷疑含有四氫大麻酚的電子煙。其後，關員押解該男子到其租用的單位搜查，再檢獲懷疑同類型毒品及一批毒品包裝工具，行動中檢獲的懷疑毒品總值約250萬元。該名被捕男子已被控以兩項「販運危險藥物」罪名，案件今日提堂。

前日上午，海關人員於元朗一帶掃毒，截查一名形迹可疑男子，在他手持的一個環保袋內，檢獲一批懷疑大麻花、懷疑含有四氫大麻酚的軟糖和懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，隨即拘捕該名男子。

其後，關員押解該名男子，前往其位於元朗租用的一個單位搜查，結果再檢獲一批懷疑大麻花、懷疑含有四氫大麻酚的軟糖和懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，以及一批毒品包裝工具。

包括四氫大麻酚軟糖電子煙 行動中，海關檢獲約10公斤懷疑大麻花、兩公斤懷疑含有四氫大麻酚的軟糖及500支懷疑含有四氫大麻酚的電子煙，市值共約250萬元，並拘捕該名報稱無業的35歲男子。他其後已被控以兩項「販運危險藥物」罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。

海關表示，被捕男子負責管理該個毒品儲存及包裝中心，他租用單位約一個月，估計該毒品儲存倉運作約一個月。相信男子被捕時正前往派貨，該批毒品主要供應本地市場，估計檢獲的含有四氫大麻酚的軟糖，來自大麻產品合法的國家。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

機場檢580萬元K仔拘旅客 另外，海關昨日在機場偵破一宗行李藏毒的販毒案件。一名62歲男旅客從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港後，海關人員進行清關時，在其寄艙行李箱的夾層中檢獲該批懷疑氯胺酮（K仔），隨即拘捕男子，他暫被控一項販運危險藥物罪名，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。