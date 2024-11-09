破跨境賣淫平台 粵港澳拘63男女

本地主腦骨幹 家族式營運 粵港澳三地執法部門在近日展開打擊賣淫活動，搗破一個懷疑以網站平台宣傳賣淫的跨境犯罪集團，連本港主腦在內共63人落網。據了解，涉事網站已營運近兩年，刊登7日「廣告」最高收費500元人民幣，而集團會提供技術支援、維護更新等服務，之後再把犯罪得益轉換為虛擬貨幣以便「洗白」。另外，涉案主腦的胞姊及姨甥女同為骨幹成員，懷疑集團採家族式經營，透過內地和澳門成員作中介聯絡性工作者及收費，估計過往獲利達170萬港元。

前日本港執法部門聯同內地及澳門執法部門，展開代號「雷霆」暨「鷹巢」的三地聯合行動，期間搜查24個地方，共拘捕63人。其中，本港執法部門在當日早上掩至黃大仙及將軍澳，以涉嫌「依靠他人賣淫的收入維生」拘捕一男兩女本地人（24至63歲），當中62歲被捕男子相信是集團主腦，他另涉「洗黑錢」罪被捕，涉及約140萬港元懷疑犯罪得益；其餘二人則是其胞姊與姨甥女，相信俱為集團骨幹。行動中檢獲約4萬元現金，另檢走兩部電腦和15部手機，懷疑是用作營運及管理賣淫網站。

內地澳門成員收廣告費更新網站 初步調查顯示，該個活躍粵港澳三地的犯罪集團經營一個宣傳賣淫資訊的網站，為內地賣淫組織或個體性工作者提供平台刊登宣傳廣告，每則廣告收費約300至500元人民幣，刊登時間為7日。集團主腦會操控成員管理網站，包括為客戶刊登廣告、擔任客服處理會員查詢等；內地及澳門集團成員負責聯絡顧客、收取廣告費、提供網站技術支援，以及定期維護和更新網站。

犯罪集團獲得廣告收益後，會將之轉換為虛擬貨幣，最後用本港主腦名下的虛擬貨幣戶口接收及處理犯罪得益，之後經由內地無牌虛擬貨幣交易商，再換成現金並提取獲利。據估計，相關網頁自2022年下半年起營運，其收益約為170萬港元。

另一方面，內地及澳門執法部門拘捕16名集團骨幹成員、35名性工作者及9名嫖客，其中5男兩女（39至79歲）在澳門落網。澳門當局表示，被捕人士分別報稱莊荷、裝修工人、出納員、保安及無業，他們主要負責發放招嫖貼文、提供物資及登記資料購買電話卡。

另外，有關網站採取會員分級制，會員需支付虛擬貨幣成為高級會員，方可獲得發貼權限；嫖客瀏覽相關貼文後，則會按文中的電話號碼聯絡女子交易。賣淫女子每次收取約500澳門元肉金，而她們除了支付「發貼費」，亦需支付避孕套、一次性床單等物資的費用。三地執法部門相信，今次行動已瓦解一個跨境犯罪集團及相關賣淫組織。