T2客運廊男外勞墮斃 地盤停工

【本報訊】本周四（7日）晚上，一名姓王（37歲）外勞男工人，在赤鱲角香港國際機場T2客運廊地盤懷疑失足墮樓，他被送往北大嶼山醫院搶救，惜最後傷重不治。

裝懸吊式行人通道肇禍 勞工處昨日表示高度關注意外，指涉事男工在興建中客運大樓的天台層，安裝懸吊式行人通道時，從高處墮至地面身故。處方對事件十分難過，並對事主家屬致以深切慰問。

勞工處發言人稱，在得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，目前已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該處安裝行人通道，直至信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。勞工處正進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

發展局發言人表示，涉事承建商是該局認可公共工程承建商名冊內的承建商。局方作為政府工務工程服務採購方，一向十分重視名冊內的承建商在其轄下所有建築工地（不論是政府工程建築工地與否）的安全表現。

當局停涉事承建商投標 該局昨日已按規管機制向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格。承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單止適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。發展局往後會因應事故調查結果，按需要對涉事承建商採取規管行動。