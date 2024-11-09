東涌公屋地盤 近百人拉橫額追薪2000萬

【本報訊】昨日上午9時許，近百名工人在東涌迎東邨旁一公屋地盤外，一邊拉起寫有「有汗出冇糧出」字句的橫額，一邊高喊口號追薪，並用水馬堵塞地盤出入口。

消息指地盤主承建商懷疑欠下工友9月至10月薪金，受影響工友約250人，工種包括泥井、模板、雜工等，涉及金額高達2,000萬元。有二判判頭因大判拖糧，已自行墊支300萬元向工人支薪。

房署總建築師到場協調 香港建造業總工會表示，昨日早上接到工友來電，指東涌一公屋地盤（迎東邨旁）因主承建商欠下工友9至10月薪金，受影響的工友有250多人，到場聲援的約有80人，工種來自泥井、水喉、模板、雜工等，涉及金額為2,000萬元，總工會人員等仍在協調。

房委會指，昨日約上午9時30分，東涌100區公營房屋發展項目地盤約70名工人於鄰近迎東邨聚集，其後前往地盤附近追討欠薪。總承建商精進建築有限公司已派人到達現場了解情況，房屋署的總建築師亦趕赴現場了解和處理情況。執法部門和勞工處亦抵達現場，協助維持現場秩序和處理情況。

房委會一直按工程合約和既定程序支付工程費用予總承建商，並一直責成總承建商妥善處理合約分判商工人的薪金安排及解決任何欠薪問題，房屋署高層要求總承建商積極處理問題，目標是在11月解決工人欠薪問題。房委會重視工人權益，會留意事態進展並與總承建商妥善解決工人薪金問題。