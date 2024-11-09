東呼即應：迴旋處加裝紅綠燈 設計恐更塞車捱轟

議員指疏導作用不大 東呼即應拆解 出九龍、入元朗車輛必經的元朗博愛交匯處（博愛迴旋處），是香港最繁忙的迴旋處之一，政府計劃於交匯處加裝紅綠燈，解決交通擠塞問題，不過相關建議引來駕駛人士擔心「沒有最塞，只有更塞」。有議員向《東呼即應》指，該迴旋處安裝交通燈，至少可以減少交通意外，但當務之急是政府應明確公布實施時間表，做好公開宣傳及早通知駕駛者。就着現時不少駕駛者根本不清楚螺旋處與迴旋處差異，有專家指，運輸署應明確選定使用哪一款，又指教車師傅有責任教導學生如何使用。

元朗博愛交匯處總共8個出入口，是往返元朗、錦田、屯門、天水圍，甚至新界北、九龍的重要樞紐，不論是否繁忙時段都經常大塞車。最近有網民發現，迴旋處內竟然加裝交通燈，暫時以黑色膠袋封起。雖然博愛交匯處交通燈仍未實施，但市民對這個新措施反應頗大，認為只會更加塞車，對改善現時大塞車情況毫無幫助。

8出入口 新界西北樞紐 關注元朗博愛交匯處的議員周浩鼎表示，安裝交通燈能否疏導該處交通，要經過實踐才知道，但指望單靠加裝交通燈，就可疏導迴旋處的交通擠塞，可能性不大。如果有機會讓前往錦田、八鄉車輛經由未來新設計的錦田、八鄉出口而毋須再經博愛迴旋處的話，則可將車輛分流。他認為政府應加大力度做宣傳，告知駕駛者將會加設交通燈，因為迴旋處加裝交通燈並不常見，在實踐過程中亦需長時間監察交通燈帶來的成效。

迴旋處加裝交通燈引起全城熱話，其實無論是傳統的迴旋處，抑或是新式的螺旋處，使用上一向困擾不少駕駛者。香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光指意外往往在切線時發生，如果駛入迴旋處，切線需要打指揮燈和留意路線，相對較麻煩。但如果螺旋處入迴旋處時需要預早選定行車線，變相在螺旋處內前往任何方向亦可，毋須在圈內切線。

倡行駛迴旋螺旋處列路試 他指螺旋處試辦接近20年，駕駛人士如何進入迴旋處、或如何進入螺旋處、以及如何使用高速公路等，都應該納入駕駛課程內。而現時的駕駛訓練政策應讓初學者有所認識，譬如進入迴旋處前要預先揀定行車方向，舊式迴旋處內轉右或者回頭需預早進入快線；但如果駛入螺旋處，轉左就預先進入左線，不影響其他人就可以轉左，過程會更流暢，而直走、轉右或者轉一圈，進入中線或快線就可以解決問題，但最重要是進入迴旋處時不可超過時速30公里，一定要讓前車，無論對方切線抑或直走都讓對方先行，這就可以減少意外機會。

根據運輸署資料，2022年迴旋處總共有289宗意外，2023年更上升到340宗。使用迴旋處及螺旋處，並非駕駛考試的必考項目，不少「新牌仔」未能掌握使用迴旋處和螺旋處的方法，因此不少網民建議將行駛迴旋處和螺旋處，列為考車路試必考項目，或可有效減低交通意外。