飛越大嶼越野賽跑 逾2000健兒參與

【本報訊】獲香港旅發局支持、已在香港舉辦多年的大嶼山最盛大越野跑賽事「飛越大嶼 by UTMB®2024」由昨日起一連3天上演，賽道途經大澳漁村、天壇大佛及寶蓮寺等多個特色景點。是次比賽分為27公里、52公里、100公里及126公里4個組別，共吸引來自50個城市合共逾2,000名本地及海外選手參與。

有本地選手表示，今次賽事是一次前所未有的嘗試，自己亦是初次在港挑戰超過100公里以及晚上作賽，十分期待與各國精英一同作賽，活動有助推廣香港越野徑的壯麗自然風光。

4賽項途經多個地標景點 是次賽事以其賽道的高難度和壯麗風景而聞名。4個賽項的八成路段均為山徑，穿越兩個郊野公園，攀升高度高達5,800米。沿途將經過許多標誌性的景點，如大澳漁村、天壇大佛像和寶蓮寺等，發掘香港城市化以外的迷人一面，體驗一段難得的人文之旅。

活動吸引不少國際好手來港參賽，如精英跑手挪威選手Anders Kjærevik、意大利代表Natalia Mastrota、居港的斯洛伐克籍選手Veronika Leng，本地則有曾福祥（怪獸）、曾進傑（鷹鷹）等跑手。有本地參賽者分享備賽情況，指早前較多時間在外國備賽，這次回來香港訓練時真的會感受到自己是屬於這個地方，香港的山野景色真的是獨一無二，很期待能用自己的雙腿探索大嶼山這個美麗的地方。