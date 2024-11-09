11‧21起4日 辦全運會高球測試賽

【本報訊】由粵港澳合辦的全運會明年11月9日開幕，文化體育及旅遊局全運會統籌辦主任楊德強表示，香港承辦8個競賽項目及一個群眾賽事活動，亦會參與籌辦由深圳市負責的田徑馬拉松及由珠海市負責的公路單車跨境賽事。而香港賽區將於本月舉辦高爾夫球測試賽。

楊德強在廣州舉行的全運會倒數一周年記者會上表示，香港賽區將陸續舉辦測試賽，當中高爾夫球測試賽，將是香港賽區首個進行測試賽的項目。賽事會利用於本月21至24日舉行的香港高爾夫球公開賽進行，全運會統籌辦已與相關部門及體育總會實地考察及商討，為測試賽做好準備。未來的測試賽將包括運行流程、賽務安排、場地器材、資訊系統、人員崗位調配等，以總結經驗完善籌辦工作。

廣東賽館料明年3月竣工 廣東省體育局局長崔劍表示，廣東賽區場館需改造建設的進展順利，部分場館改造已接近完工，預計今年年底完成大部分場館改造建設，明年3月全部完工。

而廣東賽區會利用相關條件較好的場館，部分的場館則毋須改造，九成以上利用現有場館改造，新建場館只有5個，最大限度節約場館資源。