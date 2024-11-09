發掘旅遊熱點 冀半年內推重點項目

【本報訊】政府正積極發展旅遊，《施政報告》提出的「發展旅遊熱點工作組」，昨日舉行首次會議，討論了旅遊熱點必須具備的先決條件，例如需要具備香港特色，有潛力吸引本地人和遊客到訪，以及有空間增加交通及配套設施等。擔任組長的政務司副司長卓永興表示，將以新思維在全港18區發掘有潛力、具香港特色的旅遊熱點，增加對旅客吸引力，認為旅遊熱點要平衡各方面，包括對環境影響，期望半年內能推出重點項目。

卓永興昨在一個工商界午餐會上表示，不少調查顯示，最吸引旅客的是香港特色美食，本港又有美麗的島嶼資源，豐富的影視文化，都可發展為旅遊行程。他又以深度遊和香港購物競爭力下降作例子，表示不應將焦點放在單一主題行程，業界必須求變，多開發一程多站路線。

倡善用科技拓銀髮新產品 長者已成為重要的消費群體，卓提到，開拓銀髮新產品，不但可創造商機，亦能提升長者生活質素，建議年輕人善用對科技的掌握及市場觸覺，貢獻銀髮市場。

他又指，施政報告提出要在5個重點領域，包括黃金及大宗商品交易等，發掘新增長點，因此要不斷強化香港工商人才，樂見長江後浪推前浪，讓香港經濟持續發展。他強調，香港有5間世界百強大學，在世界人才排名中佔第9位，顯示有條件吸引國際高端人才聚集香港，本港在大灣區人才發展合作備忘錄框架下，會進一步深化大灣區人才服務合作。