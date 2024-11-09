調查：僅24%市民滿意政府施政
【本報訊】新一份《施政報告》上月公布，但最新公布的政府民望調查卻發現，政府民望評分依然下跌。香港中文大學香港亞太研究所電話調查研究室昨日公布港府民望調查，問及港府整體表現時，表示滿意的受訪市民只有24%，較去年9月的25.2%有輕微下跌。政府多名高層的表現滿意度及評分亦差強人意，3位司長中，更有其中兩位的表現評分屬「不合格」，反映市民對政府施政不滿。
特首評分跌 兩司長肥佬
亞太研究所在今年10月9日至10月25日進行該項調查，他們透過電話訪問了711位18歲或以上市民。結果顯示，只有24%的受訪市民滿意港府表現，較今年8月的調查下跌2.6個百分點。特首李家超表現評分平均為50.7分，同樣較8月下跌。
高官評分方面，若以滿分為100分來計算，3名司長中，政務司司長陳國基及律政司司長林定國的評分均「不合格」，陳國基的平均評分有47.7分，較8月下跌0.1分；林定國的評分為46.4分，較8月下跌1.0分。
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