調查：僅24%市民滿意政府施政

【本報訊】新一份《施政報告》上月公布，但最新公布的政府民望調查卻發現，政府民望評分依然下跌。香港中文大學香港亞太研究所電話調查研究室昨日公布港府民望調查，問及港府整體表現時，表示滿意的受訪市民只有24%，較去年9月的25.2%有輕微下跌。政府多名高層的表現滿意度及評分亦差強人意，3位司長中，更有其中兩位的表現評分屬「不合格」，反映市民對政府施政不滿。