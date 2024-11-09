逾7億建古洞北街市 憂難敵北上消費

【本報訊】被納入北部都會區計劃的古洞北，因應未來的十多萬人口，當局擬興建一座公眾街市，有關撥款昨日在立法會財務委員會獲得通過。雖然有議員指7.879億元的造價太貴、憂將來的街市經營敵不過北上消費、關注街市貨車上落位和儲存空間不足等。但由於街市是民生項目，最終獲議員支持興建。

議員馬逢國認為，街市不是位於「人流主要經過的地方」，將來會有商戶租用街市來存貨，然後在人流較多的地方設立真正銷售點。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，明白街舖較方便經營，不過街市在簽訂租約時會有條款，要求指定時段必須有人打理攤檔，假如只用作倉庫亦有機制及發警告信處理。

斜屋頂設計採輕水泥板組裝 另外，不少議員嫌街市造價太貴，擔心跨境消費影響街市營業額。議員容海恩指工程計劃未見使用新科技，憂北上買餸令顧客減少。建築署工程策劃總監馮子峯回應指，街市的斜屋頂設計是使用預製組件、採用較輕盈的水泥板代替石屎，部分機電設備有使用組裝合成法。黃淑嫻則表示，街市附近的公私營房屋計劃預計有13萬人口，交通位置且是四通八達。

議員何俊賢關注140個街市攤檔但只有48個儲物室，兩個中型貨車和3個輕型貨車上落位，關注設施不足會衍生違例泊車問題。黃淑嫻表示會視乎運作情況再作安排，又指執法部門會維持秩序、處理停泊時間及阻街問題。何俊賢指不應透過公帑執法來解決問題，但認為甚少人會反對街市這類民生項目，若予以否決可能會令該區10年後才有街市。

議員黎棟國指，本港街市「失敗經驗多，成功經驗少」，對文件指25個單車位設於街市一樓，使用者要將單車推上一樓的做法感到「奇怪」，又質疑文件指停車場的私家車和電單車均設車輛充電設備是否有實際需要。黃淑嫻回應指，全部車位都配備中速充電設備，使用者可按需要使用。