高才搵工屢碰壁 語言不通成阻力

展覽招聘崗位側重金融 薪酬優勢欠奉 高才通計劃本月起開放提早續簽，相關服務協會舉辦就業展覽活動。有求職高才表示在港就業困難，指展覽活動大多以金融行業為主，未必能找到合適的行業，又指出語言障礙是一大困難，當中有美國回流的求職高才表示，本港薪酬優勢不大。當局指出在本港3種語言均重要，期望來港人才多學。

展覽活動有約70間參展企業，預料可提供1,500個就業職位。4名受訪求職者均表示在本港找工作困難，其中兩名表示雖然自己懂得英語，但因不熟習廣東話而有障礙。他們分別自稱來自工業電子、傳媒、科技、個人財富管理行業，認為展覽活動上大多是金融行業職位。

當中從美國回流的劉先生表示，本港在薪酬優勢方面「沒有很大」，指自己傾向個人財富管理工作但活動以金融崗位為主。來自葡萄牙的Teixeira先生表示，歐洲人可在任何一個歐盟成員國工作而毋須簽證或支付任何費用，認為在香港找工作較複雜，形容是「非常艱難」。

對於人才來港的語言障礙，勞工及福利局副局長何啟明指本港日常溝通以廣東話為主，期望高才在不同語言上融入本地。首批來港高才預計明年起簽證陸續到期，相關政策放寬至本月起可開始續簽簽證，政策亦放寬年收入250萬或以上的A類高才即使沒有找到工作亦可無條件續簽一年；找到工作或創業者可續簽3年。何又指，A類高才因高薪需找獵頭公司或需更多時間找工作，因此當局會給予更多時間，但未有工作B、C類高才則需要開始找工作。他又補充，活動目標以B、C類高才為主。

當局：外勞薪金中位數保障本地工 另外，就輸入外勞問題，早前有勞工政黨指出僱主或寧願支付行業工資中位數聘請外勞，較低意願為本地勞工加薪或聘請50歲以上勞工。他表示，外勞薪金中位數是保障本地勞工的政策，僱主需要提供外勞住宿因此實際成本更高。他又指，假如只是因本地勞工市場緊張令行業薪金提高，對經濟亦不是好事，因此需要兩方面作平衡。