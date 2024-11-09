「1+」機制 迄5新藥獲審批

【本報訊】政府擴大「1+」藥物審批機制至所有藥物，醫衞官員昨出席立法會衞生事務委員會時就表示，自去年推出機制以來，收到80多間藥廠、共260個查詢。截至上月底，已有5隻新藥通過審批；並強調現時仍有不少藥廠對新制度缺乏了解，需要一定時間處理本地臨床數據，一年內有5隻新藥通過審批並不算低。

以首隻通過「1+」機制的大腸癌新藥為例，該款標靶藥註冊前，病人要經過冗長而複雜的流程，以自費模式買藥。該藥透過「1+」機制審批後，亦被加入醫管局藥物名冊，不但加快流程，同時令藥物成本價下降近三成，將以往每月達5位數的藥物開支，大幅削減至15元標準費用。