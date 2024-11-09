「1+」機制 迄5新藥獲審批
【本報訊】政府擴大「1+」藥物審批機制至所有藥物，醫衞官員昨出席立法會衞生事務委員會時就表示，自去年推出機制以來，收到80多間藥廠、共260個查詢。截至上月底，已有5隻新藥通過審批；並強調現時仍有不少藥廠對新制度缺乏了解，需要一定時間處理本地臨床數據，一年內有5隻新藥通過審批並不算低。
指藥廠需時了解詳情
官員強調，當局推出有關機制，並非要「賣藥」，而是要做好把關，對藥物質量、安全及效能進行審批。
談到新機制運作時，他指機制不但可以提供更多藥物選擇，甚至可以降低藥物價格。透過讓更多藥物加入名冊，可以通過競爭降低價格，而且藥物數量提升，亦能做到降低採購成本。
以首隻通過「1+」機制的大腸癌新藥為例，該款標靶藥註冊前，病人要經過冗長而複雜的流程，以自費模式買藥。該藥透過「1+」機制審批後，亦被加入醫管局藥物名冊，不但加快流程，同時令藥物成本價下降近三成，將以往每月達5位數的藥物開支，大幅削減至15元標準費用。
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