米埔保護區驗出H5N1禽流感病毒

【本報訊】漁農自然護理署昨日接報，發現米埔自然護理區的一個環境樣本被驗出H5N1高致病性禽流感病毒。署方發言人表示，護理區管理團體已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等遊客設施，而護理區的入口亦設有消毒藥水地墊，供到訪人士消毒鞋底。此外，署方亦正密切監察護理區內雀鳥情況，並在區內張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

漁護署又指，收集該樣本的地點3公里範圍內沒有雞場，會繼續留意本地活家禽農場及批發市場情況，並提醒家禽農戶、雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人，採取適當措施預防禽流感。署方發言人提醒，市民應避免接觸野生雀鳥及活家禽及其糞便，接觸禽鳥後應徹底洗手，如發現懷疑病鳥和死鳥，包括屍體，可通知漁護署跟進。

韓爆疫 港停涉事區進口 食物環境衞生署食物安全中心前日因應南韓江原道東海市爆發高致病性H5N1禽流感，即時指示業界暫停從該地區及其附近的江原道三陟市進口禽肉、禽蛋及禽類產品。

翻查衞生防護中心資料，過去4年間，檢獲鳥類樣本被驗出感染H5N1主要在12月至2月的冬季發生。對上一次為今年1月初在香港濕地公園檢獲的赤頸鴨屍體。另外，今年7至11月世界衞生組織接報的人類感染H5N1個案有23宗，分別有5宗來自柬埔寨、18宗來自美國。