器官捐贈個案偏低 受助者分享重生意義

器官移植可為末期器官衰竭患者帶來希望，免卻心、腎衰竭患者依賴「人工心」、洗腎之苦，更是末期肺、肝衰竭患者的唯一治療方案。不過，本港器官移植個案一直偏低，今年截至9月，成功獲腎、肝、心、肺4種重要器官移植的個案只有73宗，同期卻有2,657名患者在輪候，一般輪候時間均要3至5年。今日是器官捐贈日，醫管局加強器官捐贈的宣傳，望為有需要患者帶來希望。有年輕心臟受贈者坦言，獲贈器官後如重獲新生，冀為捐贈者活出更好的人生。

器官捐贈計劃中，遺體器官捐贈者可同時捐贈多個器官，亦能捐出心臟、肺臟等維生器官，讓多名患者一同受惠。醫管局透露，今年首3季，本港有22名遺體捐贈者，活體捐贈者則有23名。

Marco是一名器官移植的受贈者，他原是一名熱愛運動的年輕設計師，2021年出現氣促、氣喘、無力等症狀。初時以為是新冠肺炎影響所致，後來情況嚴重，甚至「沖涼時拉埋浴簾，沖沖吓要停一停，抖啖氣」，其後確診心肌炎引發心衰竭，兩度轉入深切治療部，並安裝了「左心室輔助裝置」穩定病情，輪候合適心臟，當時他僅27歲。

外置人工心臟 影響日常生活 Marco形容，自己與外置人工心，感覺如「太空人」與「太空船」一般，因為人工心需要外置電池，在家要拉電線接駁「濕電」，故只能在電線範圍內活動。外出亦需要帶一個錢包大小的控制器、4個瑜伽磚大小的可攜式的電池。

去年，Marco終獲贈合適心臟。他憶述，使用人工心時，由於體內裝置需要接駁至外邊，故要非常小心處理傷口，亦要避免弄濕，因此洗澡是一大難題。當得到「新心」後第一次洗澡，他甚至感動流淚，直言自己沒想過能重過正常生活。康復後，他參與了不同義工服務，希望為捐贈者的心意活出更有意義的人生。

末期心衰竭 年內死亡率大增 葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖表示，末期心臟衰竭患者要頻繁進出醫院，日常生活亦會面對各種困難，一年內的死亡率可高達二至五成。心衰竭的最有效治療方法為心臟移植，然而，本港每百萬人的遺體器官捐贈只有4.66宗，比率不算高。

醫管局器官捐贈聯絡主任黃穎欣就表示，有不少潛在合適的器官捐贈者未有登記中央器官捐贈登記名冊，令家屬無法作出決定。她就呼籲有意作器官捐贈的人士，登記中央器官捐贈登記名冊，遺愛人間。

談及去年取消器官捐贈登記風波，黃加霖就表示市民的意願最為重要，希望透過呼籲、教育讓市民了解器官捐贈能為患者帶來希望。他又指，雖本港器官捐贈採取「自願捐贈」（Opt-in）制度，惟採用「預設默許」（Opt-Out）制度的新加坡捐贈率亦較本港低，反映市民意願、意識更為重要。