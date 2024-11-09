遇查揭藏冰毒偉哥 男醫囚10個月

【本報訊】今年3月一名公立醫院婦產科男醫生與一名男護士在油麻地登打士街被警員截查，揭發兩人疑身攜俗稱「偉哥」的昔多芬、冰毒及吸毒器具。兩人被捕，男醫生警誡下稱，與男護士是情侶關係。兩人早前承認藏毒及販毒等6罪，護士罰款5,000元，醫生則延後至昨在九龍城裁判法院判刑。裁判官認為監禁是唯一合適判罰，判被告入獄10個月。

官指非監禁刑罰偏離原則 本案兩名被告分別是柳國豪（31歲，報稱護士）及陳浩霖（32歲，報稱醫生）。柳國豪早前已被判罰款5,000元。陳浩霖的代表大狀昨進一步求情指，戒毒所報告顯示，被告已沒有毒癮。而被告之前染上毒癮，是因為新冠疫情後，工作量超出負荷。大狀力陳，被告後悔不已，決意洗心革面，之後亦會受醫委會聆訊的煎熬，冀法庭先索取社服令或感化報告始判刑。

惟裁判官指，判處非監禁刑罰是偏離原則，給被告假希望，勢遭律政司覆核。裁判官認為，沒有證據顯示被告會分派毒品，考慮到毒品數量、量刑整體性等因素，就所有控罪判被告入獄11個月，因被告良好品格，減刑一個月，判被告入獄10個月。

兩人共被控6罪。其中柳單獨被控一項管有第Ⅰ部毒藥罪，指他於2024年3月26日，在油麻地登打士街8號外管有毒藥表第Ⅰ部所列毒藥；陳則單獨被控藏毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具共兩罪，指他管有毒品及管有一個冰壺。兩人另外共同被控管有第Ⅰ部毒藥、販毒及管有適合於及擬用作吸毒的器具3罪。控罪指兩人同日在紅磡九龍海逸君綽酒店3378室，管有毒藥表第Ⅰ部所列毒藥、販毒及管有一個冰壺。案件編號：KCCC 821/2024