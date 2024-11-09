性侵智障女成孕 7旬翁判囚30月

官斥利用精神狀態 事主受壓力難釋懷 七旬漢疑3度帶輕度智障的女子到其位於元朗的住所，再於對方不情願的情況下，無使用避孕套跟她性交。女子最終懷孕，需接受墮胎手術。涉案男子否認3項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪受審。法官早前裁定其中一罪表證不成立，兩罪則罪成，押後至昨日在區域法院判刑。法官斥被告剝削事主，判他入獄30個月。

現年71歲的被告陳建青，內地出生，早年來港定居，曾任職地盤工及垃圾收集工人，因患肺癌而退休，現時依賴長者生活津貼維生。被告被控3項「與精神上無行為能力的人非法性交」罪，控罪指他於2022年2月至3月某日、同年7月9日及7月某日與X非法性交。X於案發時為30歲。

事主需墮胎及接受輔導 控方舉證完畢後，法官裁定兩罪表證成立，一罪表證不成立。被告不作供。結果法官裁定兩罪均罪成。法官昨引述報告指，事件發生後，X明顯表現不安，受到壓力，心理專家建議她繼續接受輔導。法官指，被告應清楚知道事主智力異於常人，批評被告利用事主的精神狀態，以掠食者方式犯案，剝削事主，令事主不快，難以釋懷情緒低落。法官以30個月監禁為兩罪量刑起點，刑期全部同期執行，沒有減刑因素，總刑期30個月。

據控方開案陳詞指，X患輕度智障，其父親在元朗區經營食店，X會到店舖幫忙。被告不時光顧食店，因此結識X。2022年7月9日X外出，期間遇上被告，被告帶X到其元朗住所，並與X非法性交。事後X懷孕，需接受人工流產手術，其後證實被告為生父。被告於被捕後在警誡下指，X曾向他索取200元，他以為X是妓女。案件編號：DCCC 428/2023