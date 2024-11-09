跨部門反黑工 4日拘31人

【本報訊】本月4日至7日，入境處在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「促進行動」、「捷足行動」、「光影行動」和「曙光行動」，及聯同執法部門執行的「權能者行動」及「風沙行動」。行動中拘捕19名懷疑非法勞工、6名涉嫌聘用非法勞工的僱主、兩名涉嫌協助及教唆者及4名非法入境者。

行動中入境處搜查61地點

反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了61個目標地點，包括飲品店、按摩店、住宅大廈及餐廳，共拘捕15名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為5男10女，年齡介乎31至58歲，當中一男一女同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩男3女，年齡介乎25至54歲。因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的為兩名女子，年齡分別為44及63歲。在「權能者行動」中，警員共拘捕4名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名非法入境者。被捕的懷疑非法勞工為兩男兩女，年齡介乎40及65歲。當中一名男子持有不允許僱傭工作的擔保書。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名43歲女子。被捕的非法入境者則為4名男子，年齡介乎39至69歲。