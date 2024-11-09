電動單車紅燈狂衝 南亞盲牛險撞學童

網民斥無王管 炮轟執法部門 南亞外賣兵團駕電動單車在馬路橫衝直撞，已成人見人怕的移動炸彈！有的士司機在網上分享一段影片，顯示一名南亞漢騎乘配備手機、外賣袋等「搵食工具」的電動單車，在人來車往的屯門路面「大地任我行」。期間，該電動單車高速衝越正橫過馬路的學童，兩遇紅燈亦如「盲牛」狂衝，即使拍片者曾響號示警，一樣置若罔聞。網民看畢片段，直指類似的危險駕駛行為已成常態，批評執法部門未有積極打擊嚴懲，變相縱容路面亂象，置市民安危於不顧。

近日網上平台瘋傳一段長1分24秒的車Cam片段，片段甫開首，可見拍攝影片之新界的士，在屯門青山公路嶺南段往新墟方向、近嶺南大學對出等候轉燈，並看見多名家長正拖着學童橫過馬路。此時，一輛電動單車疾馳而至，駕車的南亞漢見紅燈照衝，並在學童間穿插，過程中全無減速，幸好未有釀成意外。的士內的人士見到其罔顧安全的危險行為，直斥「嘩！踩單車嗰啲真係，人哋過緊馬路，照衝過去，撞×到人就大×鑊。」

懶理響號示警 車輛間穿插 交通燈轉燈號後，的士沿路前行，並追及之前遇上的電動單車，當的哥在駛近對方時，曾經響號示警。惟駛至下一個交通燈位時，的士因應紅燈停下，該名南亞漢又再衝燈，他見縫插針從一輛小巴旁邊穿過，頭也不回地高速絕塵而去，片段至此完結。

透過影片觀察，涉事電動單車的車尾裝有一個外賣袋，車前放置一部手機，懷疑有人從事外賣工作，並在單車上裝設「搵食工具」。至於該段車Cam片的拍攝日期及時間不詳，只能根據現場有學童上學，判斷事發於平日早上、路面較為繁忙的時段。

嘆「唔執法放軟手腳」導致 該名南亞漢在不足一分半鐘內兩度衝燈，又對學童安全構成威脅，情況險象環生，令不少網民為之髮指，紛紛留言炮轟：「冇人理，已經常態啦」、「現在很多南亞勇士電動單車亂咁嚟！」、「南亞裔已經係社會安全最大威脅」、「無王管啦，人來人往車來車往既（嘅）都話知（之）你，照睇手機照衝」、亦有網民埋怨執法部門，「因為唔執法，放軟手腳，所以就（有如此情況）！！！」。