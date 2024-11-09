網店暗售冒牌物品頻生 檢值200萬貨拘女負責人

【本報訊】本港不時揭冒牌貨店，海關早前接獲舉報，指有人於社交平台開設網店，售賣懷疑冒牌物品。版權及商標調查科人員其後喬裝顧客試購，經深入調查及在商標持有人協助下，於本周二（5日）突擊搜查該網店位於元朗的辦公室及儲存倉庫，檢獲約1.5萬件懷疑冒牌物品，當中包括衣服及護膚品等，估計市值約200萬元。行動中，海關拘捕一名48歲網店女負責人，她其後獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

開業數年 售童裝護膚品日用品 調查人員表示，涉案網店已開業數年，具一定規模，主要出售童裝、護膚品及日用品，並擁有近萬名追蹤者。至於該網店的辦公室及儲存倉庫不對外開放，只供顧客前來取貨。人員續指，檢獲的懷疑冒牌物品涉及多個品牌，當中衣服佔八成。該網店以供應商清貨作招徠，減價促銷各國貨品吸引消費者購買。以涉案衣服及護膚品為例，冒牌貨的定價為60至200元，僅屬正貨價的兩至三成；不過，冒牌衣服造工參差，標籤與正貨明顯不同。

海關提醒，消費者應光顧信譽良好的店舖或網店，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。