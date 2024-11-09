私煙無日無之 10月破海運貨櫃藏逾半億支

【本報訊】政府自去年起連續兩年增加煙草稅，現時每包香煙的零售價近百元，煙價大升導致私煙活動日益猖獗。上月中，海關在單一案件中發現不法分子以貨船一次過販運4個40呎貨櫃私煙，數量驚人；而控煙酒辦與海關年中進行的聯合行動中，亦截獲年僅14歲的男童被人招攬到屋邨「工作」，負責派發俗稱「點心紙」的香煙單張，以身試法的代價是派發一座公屋信箱單張，可獲250元報酬。

14歲仔公屋派點心紙被捕 上月18日及19日，海關接連偵破了兩宗以海運貨櫃走私香煙的案件，檢獲共約5,300萬支懷疑私煙，市值料約2.4億元，應課稅值約1.7億元。兩宗案件不約而同以貨船走私以貨櫃裝運的私煙，10月19日的案件尤為誇張，當日海關人員在青衣對開海面截查一艘可疑貨船時，在船上發現4個40呎貨櫃，其中藏有共約4,200萬支懷疑私煙，涉案的一名船長和6名船員均非本地男子。

私煙集團的販運行動規模驚人外，更利用青少年協助販賣私煙，有14歲男童被捕後供稱，每派發一座公屋可獲250元報酬，他被捕時，背囊有超過300張俗稱「點心紙」的私煙傳單。