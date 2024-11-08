環保斗隨處亂放 懶檢控等同縱容

現屆政府擺出重視環境衞生姿態，大搞打擊衞生黑點計劃，但別說不少黑點早就死灰復燃，就說存在已久的環保斗阻街亂象，當局也是視而不見。本報接獲投訴，全長只有80米的西環東邊街北，竟然被人放置多達18個環保斗，三線行車線變成只餘一線，阻塞交通之餘，更造成消防和衞生隱患。

上址位於西區中山紀念公園體育館對出，說是三步一小斗、十步一大斗也不誇張。絕大部分環保斗都是空斗，卻被人長期霸佔車道，除了阻塞體育館出入，更構成道路盲點，駛經的車輛都要步步為營，一不小心隨時發生碰撞。更不堪的是，不少垃圾堆在環保斗旁，而非放在環保斗內，包括輪胎、木板及發泡膠箱，亦有一些殘留食物的飯盒，地上更有疑似尿漬，甚至有途人曾見過老鼠出沒，堪稱烏煙瘴氣。

事實上，環保斗阻街亂象並非始自今日，而是存在已久，當局每年都接獲逾千宗投訴，今年首9個月也有900多宗，儼然成為老大難問題。之所以亂象叢生，跟當局沒有認真執法有關。數字顯示，執法部門接獲投訴後，大都只會作出勸喻或警告，每年多達數百宗個案以這類手法處理，只要有關人士移走環保斗，當局便不了了之，結果不旋踵即故態復萌。當局每年的檢控及定罪數字更是少得可憐，2022年有5宗，去年為3宗，今年更只有1宗。投訴並無減少，偏偏檢控和定罪卻一年比一年少，可見當局根本沒有認真執法。既然違法沒有成本和代價，環保斗不變本加厲隨處亂放才怪。

必須指出，環保斗亂放不僅阻街和帶來衞生問題，更造成消防隱患。上月中，中環會所街與遮打道交界的一個環保斗便突然着火冒煙，懷疑有缺德人士將煙頭丟入環保斗內，幸當時人來人往，火勢很快便被發現和撲熄。一旦着火的環保斗在民居滿布的街頭巷尾發生，隨時火燒連環船，後果不堪設想。

一節見則百節知，環保斗隨街亂放看似小問題，反映卻是當局有法不依、得過且過的大問題。當局的處理手法，主要是由執法部門收到投訴後協助移走，若環保斗置於官地又無人認領，則由地政總署張貼通告限期移走。但眾所周知，地政總署執法拖延又滯後，通告期限過長，期間又沒有罰則，根本沒有多少人理會，等同助長違法，結果問題周而復始，沒完沒了。

更不必說，港府煞有介事推出打擊衞生黑點計劃，環保斗阻街問題卻沒有納入其中，即使阻街定額罰款大大提高，也是針對商舖，環保斗亂象則輕輕放下。本報又好，議員也罷，均多次反映衞生黑點捲土重來，垃圾清完又有，老鼠捉之不絕，衞生搞極不好，奈何港府彷彿借了聾耳陳隻耳，置若罔聞，自我感覺良好。這種自賣自誇、自欺欺人的態度，只知在高官落區巡視前「洗太平地」，營造乾淨衞生假象，一陣風過後便無以為繼。香港淪為老鼠港、垃圾港、病毒港又何足為奇？