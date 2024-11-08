龍七公：白宮即將易主 對華打壓不變

美國總統選舉日前結束，「狂人」特朗普事隔4年將再次上台。特朗普在上屆總統任期中段，對中國發動貿易戰，藉新冠疫情抹黑中國，並揚言上任後進一步向所有中國貨大幅加徵關稅，不少人擔心他重返白宮後，中美關係尤其經貿方面會再走下坡。但亦有評論指出，民主黨拜登政府對中國的態度不比共和黨友善，各類遏華措施比前朝更多、更廣、更狠；反觀特普朗善於討價還價，重商業實利多於意識形態，重經濟內政多於軍事外交，對俄烏戰事、北約擴張及軍援台灣等持保留態度等，美國由他掌權對中國可能有利。

筆者認為，不論白宮主人是誰，美國都會視中國為最大競爭對手，在政治、軍事、經貿、科技等全方位打壓及阻撓中國發展，這個大趨勢在可見將來都不會改變，轉變的可能只是打壓的名目和形式。

事實上，類似的反華情緒不僅在美國出現，而是在整個西方社會以至亞太區的美歐盟友蔓延，近年紛紛加強軍備競賽和對華貿易限制。某程度這是中國近年高速、高質發展，實現中華民族偉大復興的過程中所難以避免。加上某些外國政客和商家，為了短視的選票及經濟利益，推波助瀾，形成所謂的「新冷戰」和「脫鈎斷鏈」格局，最終令全球的安全穩定和經濟民生都受累，不會有任何贏家。

中國領導人早於特朗普首次上台前已洞悉這個趨勢變化，在2013年提出「一帶一路」倡議，將過往偏重於西方市場的經濟貿易模式轉向多元化，強調中國發展不但不會威脅其他國家的安全和經濟利益，還有助其貿易及基礎建設，造福全球人民。中國其後再提出雙循環經濟發展模式，強調對內加強高質量發展，對外維持高水平開放；一方面擴大內需，為預計將不斷升級的外部打壓做好準備；一方面不會因外國圍堵而閉關自守，會繼續堅持、深化改革開放。

認清事實 及早應對 根據筆者觀察，不少香港市民、企業，以至部分特區政府官員，對於這個全球發展「東升西降」、貿易保護主義抬頭、西方聯手無理打壓中國的大趨勢，過去有嚴重認知不足和缺乏前瞻性的情況，甚或在問題出現後亦視而不見，不願去接受和改變，以為美國的打壓只是某屆政府或總統的主張，以為其針對的只是中國內地，妄想香港可以獨善其身。

經歷了特朗普落台又上台，相信更多人現已認清這個事實，特區政府亦在心態及政策措施上作出明顯調整，積極應對。包括一方面繼續維持與歐美地區的經貿關係，澄清當地政商界對香港情況的誤解；一方面加緊融入國家發展大局，同時增強與中東、東盟等「一帶一路」及對華友好國家的經貿與人民往來，尋找新的發展機遇和增長點。當中後者除了心態、策略的改變，亦要培訓足夠熟悉有關地區的語言、文化及法規的人才，這方面政府和商界都要加倍努力，令香港經濟和地位更上一層樓。