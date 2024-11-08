撥亂反正：亞美尼亞比烏克蘭更糟

上回講到，俄烏戰事引發高加索3個前蘇聯加盟共和國加速變局，其中格魯吉亞經過剛結束的國會大選，更堅定地改行棄歐親俄路線。信奉伊斯蘭教、自蘇聯解體後與俄關係欠佳的阿塞拜疆，趁着俄軍專注於俄烏戰事，去年底出兵奪回一直由親俄亞美尼亞人控制的納卡地區。對於阿軍的行動，俄國的回應就是沒有回應，總統普京更於今年8月高調出訪阿塞拜疆，並邀請對方加入金磚國家組織。此舉令歷史上親俄的亞美尼亞更為堅決地投向美西方陣營。

俄羅斯選擇拉「阿」而棄「亞」，其實也是形勢使然，主要為了保住俄國西南方邊境的安全穩定，加強與同屬伊斯蘭國家的伊朗和土耳其的關係，同時避免國內與區內的車臣及庫爾德分離主義分子趁機生亂，影響俄軍在烏克蘭的軍事行動。

再者，亞美尼亞轉向也不是在俄烏戰事爆發後才出現。2013年，當時的親俄政府決定加入由俄主導的歐亞關稅同盟，變相放棄爭取加入歐盟。但其後發生了多宗政治事件，加上美西方的推波助瀾，亞國在2018年爆發俗稱「天鵝絨運動」的顏色革命，雖然親西方反對派當時未竟全功，但已大大削弱了國內的親俄勢力。

對於亞美尼亞在失去納卡後全面投向美西方，包括向烏克蘭供應武器以協助抗俄，俄方警告亞國應懸崖勒馬，避免「烏克蘭化」。

其實看看地圖就知道，亞美尼亞國土的東南西北各方，分別被阿塞拜疆、伊朗、土耳其和格魯吉亞4個親俄國家重重包圍，不像烏克蘭般還在西面與歐盟接壤及在南部擁有港口。加上亞國本身經濟不強，缺乏能源等天然資源，看不到有任何與俄對抗的條件，比烏克蘭的情況更糟。